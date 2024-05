Lazio Women, 5-0 al San Marino: le biancocelesti non perdono più

Lazio Women, 5-0 al San Marino: le biancocelesti non sanno più perdere. Il racconto della sfida appena conclusa

Ennesima vittoria larga per la Lazio Women di Grassadonia, che dopo i due 6-1 consecutivi contro Tavagnacco e Chievo, si impongono per 5-0 nella sfida odierna contro il San Marino. Biancocelesti sempre più lanciate verso la promozione in Serie A, attualmente prime in classifica con 74 punti.

LAZIO WOMEN – SAN MARINO 5-0: 2′ Popadinova (L), 7′ Visentin (L), 53′ – 71′ Gomes (L), 74′ Palombi (L)