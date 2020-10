Juve Napoli, ecco cosa può succedere: rischio penalizzazione

Il Napoli questa sera non sarà a Torino, la Juventus comunica che scenderà in campo. Nessun rinvio da parte della Lega: ecco il possibile scenario.

L’Asl ha bloccato la partenza del Napoli per Torino, dove i partenopei questa sera avrebbero dovuto affrontare la Juventus alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium.

I bianconeri hanno comunicato che scenderanno regolarmente in campo, mentre la Lega Serie A ha annunciato che la gara non verrà rinviata.

Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese sul proprio profilo Twitter, lo scenario che si proietta questa sera è il seguente, con provvedimenti pesanti nei confronti della squadra di De Laurentiis. In caso di mancata presentazione allo Stadium (20.45 + un tempo di gara), il Napoli rimedierà la sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione in classifica. La squadra ospite ha tempo per presentarsi all’Allianz Stadium fino alle 21.30. L’arbitro Doveri, fatto il riconoscimento dei giocatori indicati sulla distinta di gara che Juventus consegnerà regolarmente, attenderà 45 minuti dal fischio d’inizio (un tempo ideale), poi decreterà la fine della gara. Successivamente, preso atto della mancata presentazione come da regolamento e protocollo sovrapposto, sarà inflitta la sconfitta al Napoli per 3-0 a tavolino. Da regolamento, la quarta rinuncia in campionato fa scattare automaticamente la radiazione.