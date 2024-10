Juve Lazio, continua il trend negativo contro le big: la statistica che fa preoccupare Baroni

Juve Lazio, la sconfitta contro i bianconeri è soltanto l’ultima di una serie di risultati negativi contro le big della Serie A

In questa stagione soltanto un punto contro Fiorentina, Milan e Juve, ma guardando un po’ più in là si può notare come la Lazio stia facendo fatica contro le big del nostro campionato. Infatti, come riportato da Il Corriere della Sera, nelle ultime 13 sfide contro una squadra di alta classifica i biancocelesti hanno conquistato soltanto 13 punti. Ovvero, una media di 0,92 punti a partita.