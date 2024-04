Juve Lazio, Tudor corre ai ripari: doppio cambio per il croato

Juve-Lazio, Igor Tudor corre ai ripari per cercare di svegliare i biancocelesti: dentro Kamada e Castellanos

Igor Tudor corre ai ripari e cerca di scuotere la sua squadra, sotto di 2 gol in Juve-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia allo Stadium.

A circa 20 minuti dalla fine il tecnico croato ha infatti lanciato in campo Daichi Kamada e Valentin Castellanos al posto di Luis Alberto e Ciro Immobile. Serve un gol per tenere aperto il discorso in vista del ritorno all’Olimpico del prossimo 23 aprile.