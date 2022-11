Juve Lazio è anche Sarri contro Allegri: i precedenti

Juve Lazio sarà anche la sfida a distanza tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri: ecco i precedenti tra i due

Juve Lazio sarà anche la sfida a distanza tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Ma quali sono i precedenti tra i due?

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, per il mister dei biancocelesti sono sei i ko in dieci partite conro il tecnico dei bianconeri. Soltanto le due vittorie, con due pareggi che completano lo score personale. L’allenatore, alle prese con tante assenze, punta sulla difesa, rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte.

Insomma, è vera propria caccia all’impresa, anche perché solo una volta nella sua storia la Lazio è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi. Ciò è accaduto tra febbraio e marzo 1998. Alla guida c’era Eriksson.