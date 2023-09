Juve-Lazio, Pogba recupera per la sfida coi biancocelesti? Ecco cosa filtra. Le condizioni del centrocampista bianconero

Filtrano novità sulle condizioni di Pogba dopo l’infortunio rimediato nei minuti finali di Empoli– Juve.

Il francese non ha rimediato lesioni muscolari e se riuscirà a lavorare bene durante questo periodo di sosta per gli impegni delle nazionali non è da escludere che possa essere a disposizione di Allegri per la partita di sabato 16 allo Stadium contro la Lazio. A riferirlo è Guardalà a Sky Sport 24.