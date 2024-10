Juve Lazio, la moviola dei quotidiani: Sacchi da incubo. Manca un rosso per i bianconeri

Juve Lazio, i quotidiani sportivi hanno analizzato gli episodi arbitrali del match di ieri e hanno assegnato voti al direttore di gara

È terminato tra le polemiche il match di ieri sera vinto dalla Juve per 1-0 sulla Lazio. In particolare, a far scalpore è stato il rosso non assegnato a Douglas Luiz per condotta violenta nei confronti di Patric. Questi i voti e le spiegazioni dei quotidiani:

IL MESSAGGERO – «4. La sua personalità è davvero poverissima, vicino allo zero: si capisce quando evita tre gialli alla Juve prima del rosso a Romagnoli. E da Zaccagni, nel finale di primo tempo, si fa dire di tutto in faccia. Finale da rosso per Douglas Luiz su Patric».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – «5. Rosso corretto quello a Romagnoli: entra su Kalulu lanciato in campo aperto, frena con il sinistro ma colpisce lo juventino con la tibia destra. Sacchi fa proseguire poi è richiamato al Var: intervento fuori area, chiara occasione da gol, giusta l’espulsione. al 12′ s.t. un tiro di Thuram colpisce il corpo di Gila e poi scivola sul braccio: niente. Prima del gol, perdonato a Douglas Luiz una gomitata cattivella sulla schiena di Patric, il Var tace. Il brasiliano è poi ammonito per un pestone a Rovella».