Juve-Lazio, Luis Alberto e il tabù sfatato contro i bianconeri: il dato. Il Mago segna anche la sua seconda rete consecutiva in campionato

Non aveva mai fatto gol alla Juventus in undici incontri di campionato ma Luis Alberto ha messo la sua firma anche sulla gara allo Stadium di Torino. Il Mago della Lazio ha riaperto il match anche contro i bianconeri segnando la sua seconda rete consecutiva in campionato e il suo primo gol contro i bianconeri in Serie A.

Quello contro la squadra di Allegri, è il gol che sfata il tabù che vedeva Luis Alberto a secco in campionato contro i bianconeri. Ma non solo, il Mago è salito a quota 100 partecipazioni a reti in campionato (44 gol e 56 assist).