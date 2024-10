Juve-Lazio, il match dello Stadium consente a Zaccagni di raggiungere un importante traguardo: i dettagli

Juve-Lazio, in occasione della supersfida contro i bianconeri l’arciere biancoceleste raggiunge un importante traguardo personale

Ci siamo, Juve–Lazio è appena iniziata e per la squadra di Baroni è un match fondamentale per consacrarsi prima di gettarsi a capofitto in Europa League a Twente contro la formazione olandese. La sfida di Torino però è speciale anche per un perno dello scacchiere del tecnico toscano, ossia Zaccagni il quale con la presenza di questa sera raggiunge le cento presenze in Serie A con l’aquila sul petto. Una grandissima soddisfazione per l’arciere, sempre più protagonista e leader.