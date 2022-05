Juve Lazio, due dubbi di formazione per Allegri: la probabile

Probabile formazione Juve in vista della Lazio: due dubbi da sciogliere per Allegri in vista di domani

Massimiliano Allegri deve sciogliere alcuni dubbi di formazione verso il match di domani contro la Lazio, l’ultimo di questa stagione all’Allianz Stadium. I due giocatori con le valigie in mano, Chiellini e Dybala, dovrebbero partire dal primo minuto. Spazio a Miretti in mezzo al campo al fianco di Rabiot, mentre in avanti possibile tridente “pesante” alle spalle di Vlahovic.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Rabiot, Miretti; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.