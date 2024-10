Juve Lazio dopo la sosta: c’è un precedente positivo

Juve Lazio andrà in scena sabato 19 ottobre una volta tornati dalla pausa per le Nazionali. C’è una gara di 7 anni fa che fa ben sperare

Juve Lazio è la prossima sfida che attende la squadra di mister Marco Baroni. I biancocelesti sono reduci da un momento positivo e sperano di riprendere il trend anche una volta tornati dalla sosta. C’è un precedente all’Allianz Stadium al rientro di una pausa per le Nazionali, che risale alla stagione 2017/18.

Si tratta dell’incontro andato in scena sabato 14 ottobre 2017, valevole allora come oggi per l’ottavo turno di campionato. In quell’occasione, la compagine guidata da mister Simone Inzaghi, si impose per 1-2 grazie alla doppietta di Ciro Immobile, con la storica parata di Strakosha sul rigore di Dybala allo scadere. Quella resta l’ultima vittoria laziale in casa della Juventus.