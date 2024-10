Juve Lazio, sorpresa di Baroni tra i titolari? Il tecnico pensa a quel cambio

Juve Lazio, Marco Baroni pensa ad un cambio di formazione: attacco trasformato con questo cambio, le ultime

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio continua a preparare la trasferta di campionato di sabato sera all’Allianz Stadium contro la Juve.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Marco Baroni ha le idee chiare: infatti, Pedro potrebbe essere scelto come titolare in attacco. Lo spagnolo potrebbe approfittare della stanchezza di Isaksen e Dia per via degli impegni con le rispettive nazionali.