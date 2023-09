La CAN promuove Maresca: arbitraggio ottimo in Juve Lazio. Il voto

La CAN ha promosso a pieni voti l’arbitraggio di Maresca nella sfida di sabato pomeriggio tra Juve e Lazio: ecco il voto al direttore di gara

Come rivela il Corriere dello Sport per la Commissione Arbitri Nazionale (CAN) guidata da Gianluca Rocchi, l’operato di Maresca sabato pomeriggio per Juve–Lazio è stato giudicato – al netto dell’aspetto disciplinare, rivedibile – molto buono.

Non è finita qui visto che l’OA – Osservatore Arbitrale – gli ha dato 8.60 (che equivale ad un prestazione ottimale nelle pagelle degli arbitri).