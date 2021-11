Juve da Nothing tra plusvalenze, indagini e risultati: altro anno di m…?

Settimana da incubo in casa Juve: all’umiliazione di Londra si unisce la ben più grave indagine su plusvalenze e falso in bilancio

C’era una volta la Juve isola felice dei nove scudetti consecutivi e di un modello societario che chiunque in Italia cercava di imitare. Cercava, appunto. Perché dal 2020 qualcosa è cambiato e questa volta no, non c’entra la pandemia. Scelte sbagliate e risultati scadenti, scivoloni e scandali.

Dopo la grottesca vicenda legata al passaporto di Suarez, ecco una nuova tempesta deflagrare a distanza di poche settimane dalle prime avvisaglie. L’inchiesta sportiva sulle plusvalenze sospette degli ultimi anni è infatti sfociata nell’indagine della Procura di Torino.

Perquisizioni della Guardia di Finanza alla Continassa e nella sede milanese, a cercare indizi per accertare le pesantissime accuse di falso in bilancio e false certificazioni per Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici.

