Juve, Cristiano Ronaldo torna titolare in A: l’Olimpico gli porta bene

Per Cristiano Ronaldo 7 reti all’Olimpico, il portoghese non intende fermarsi.

Dopo qualche giorno di quarantena e diverse gare di avvio di stagione saltate causa Covid-19 (compreso qualche post social polemico di troppo), Cristiano Ronaldo tornerà titolare proprio contro la Lazio e andrà alla ricerca del gol allo stadio Olimpico, impianto che in carriera gli ha portato piuttosto bene. L’asso portoghese ha colpito la Roma ai quarti di Champions 2007/2008 di testa, per poi gonfiare la rete giallorossa nella Capitale agli ottavi della competizione edizione 2015/2016, questa volta col destro. La prima rete alla Lazio è arrivata dal dischetto nella stagione 2018/2019, la seconda nella stagione successiva, vale a dire lo scorso anno: il tap-in da mezzo metro non ha portato però punti, perchè la Lazio avrebbe messo a segno tre reti e ribaltato il match. L’ex Real Madrid avrebbe perso nel giro di due settimane prima la partita dell’Olimpico e poi la Supercoppa di Riyad. Nel 2019/20 avrebbe però segnato un altro gol alla Roma sempre su rigore, ripetendosi quest’anno con la prima doppietta romana: prima dal dischetto, poi di testa nel 2-2 datato 27 settembre. Alla Lazio il compito di evitare a CR7 l’ottava sinfonia.