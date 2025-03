Juve-Atalanta: le formazioni ufficiali delle due squadre

Sono state diramate da poco le formazioni ufficiali di Juve e Atalanta, che si daranno battaglia nel big match in programma allo Stadium

Tra pochi minuti all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match tra Juve e Atalanta, dove in palio ci sono punti fondamentali per la lotta Champions, dove è in corsa anche la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVE (4-2-3-1) – Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

ATALANTA (4-3-2-1) – Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Cuadrado, Lookman; Retegui.