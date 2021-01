Juric: «Sulla Roma siete fuori strada. È avanti alla Lazio»

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato della Roma e del suo percorso in campionato. Le parole del coach

In conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato della Serie A e della posizione della Roma.

«Sulla Roma siete fuori di testa tutti, è davanti alla Juve e ha perso un derby, oltre che in Coppa, in modo strano. Evidentemente non ha una buona stampa, o non sa gestire le cose. Ma sono terzi e stanno davanti a Napoli, Atalanta e Lazio. Per me parlare di difficoltà è stranissimo. La vedo piena di talenti, di freschezza, di gioventù. Ci sono tante cose belle da vedere, e penso che affrontiamo una squadra di primo livello. Sarà dura, come contro le altre big. Sul risultato dell’andata ho una mio opinione, ma non voglio rispondere».