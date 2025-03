Juric, le parole della manager in difesa del tecnico croato

Juric, la manager del tecnico croato interviene in difesa di quest’ultimo riparlando della turbolenta esperienza dell’ex Verona alla Roma

Ai microfoni di Sportitalia è intervenuta la manager di Juric ossia Marianna Mecacci, la quale a distanza di mesi dalla fine della permanenza del croato alla Roma, rilascia queste considerazioni in sua difesa. Ecco cos ha detto a riguardo l’agente

PAROLE – A Torino e Verona aveva fatto vedere cose diverse, un’idea di calcio importante. Se non ti vai a confrontare quando ti arriva una opportunità come la Roma, non saprai mai a che livello puoi essere. È arrivato in un contesto ambientale un po’ particolare, avrei voluto vederlo da inizio stagione, con una preparazione estiva e una situazione societaria diversa. Oggi c’è un allenatore che è a casa sua e tutto quello che respira lo conosce. Arrivare come è arrivato Juric è estremamente convulso. Non per creare alibi, ma con un contesto diverso si sarebbe potuto vedere un film diverso