Juric giudica la sua Roma: «Ecco cosa manca a questa squadra per essere un top club»

Juric, il tecnico croato in conferenza stampa pre Dinamo Kiev giudica la sua squadra alla luce anche della sconfitta contro l’Inter

In occasione della conferenza stampa della vigilia della partita di Europa League contro la Dinamo Kiev, che vedrà impegnata anche la Lazio contro il Twente, ha parlato Juric il quale giudica la sua Roma rilasciando queste considerazioni

PAROLE – I risultati confermano che non siamo a buoni livelli come mentalità. Serve più voglia, cattiveria e determinazione per risolvere le partite. Ho percepito che manca però una mentalità vincente: vincere quando devi vincere, pareggiare quando devi pareggiare…”