Jovetic Lazio, anche l’Atalanta sul montenegrino: la situazione

Jovetic è finito nel mirino della Lazio, ma occhio anche alla concorrenza dell’Atalanta: ecco la situazione

Jovetic è un nome finito nel mirino della Lazio, alla ricerca di esterni offensivi, visto il cambio di modulo con Maurizio Sarri. Sul montenegrino però avrebbero messo gli occhi altre squadre, tra cui gli spagnoli del Granada.

Secondo quanto rivelato e riportato da Calciomercato.com, anche l’Atalanta potrebbe puntare sull’attaccante, soprattutto nel caso in cui Palacio non dovesse arrivare a parametro zero. Insomma, la situazione appare in evoluzione.