Nazionale, Jorginho: «Ho bei ricordi della Spagna, ma non sarà facile». Poi sui i tifosi… Le parole del centrocampista azzurro

Intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro Tv, Jorginho ha parlato del match contro la Spagna e dei tifosi dell’Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La partita d’esordio con l’Albania è stata positiva. L’abbiamo interpretata bene, tenendo molto il possesso della palla e avendo pazienza. Non era semplice: quando vai sotto di un gol dopo pochi secondi dall’inizio siamo stati bravi a mantenere la calma e a fare le cose che avevamo preparato.

Ho bei ricordi della Spagna, fu una partita molto difficile, ma che finì con un momento speciale per me, che ricorderò per sempre. Cercheremo di preparare al meglio la partita in questi tre giorni, per vincere anche questa. Serve alta intensità. Si affronteranno due squadre che vogliono avere il pallone: dovremo basare la partita sulle nostre qualità e non sulle loro debolezze. Il mister vuole che giochiamo a calcio bene, che facciamo girare la palla.

L’affetto del nostro popolo è incredibile. Chiediamo ai nostri tifosi di continuare così: l’effetto è positivo e ci aiuta tanto, noi vogliamo fare tutto il possibile per rappresentare al meglio il nostro Paese. Dobbiamo continuare su questa strada, con la disponibilità di tutti nel mettersi a disposizione del gruppo. Così possiamo arrivare lontano».