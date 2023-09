Jony, l’ex Lazio si presenta al Cartagena: «Ho la voglia di un ragazzino»

Jony, l’ex Lazio ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore del Cartagena durante la sua presentazione

In occasione della sua conferenza stampa di presentazione, Jony ha rilasciato le sue prime parole da calciatore del Cartagena, squadra con la quale l’ex Lazio spera di rilanciarsi

PAROLE – La voglia che ha ci ha portato ad optare per il suo acquisto, siamo convinti che l’avventura di Jony nel Cartagena sarà fantastica. Ho energie rinnovate per dimostrare ciò che ho dentro. Speriamo sia un buon anno per il Cartagena perché lo meritiamo. Questo è un club attraente per molti giocatori e la decisione di accettare la loro proposta è stato facile, hanno dimostrato tanto interesse nei mie confronti. Problemi fisici? Ho come obiettivo quello di trovare finalmente continuità che gli infortuni mi hanno portato a non avere. Bisogna seguire un percorso di due o tre settimane per essere a disposizione del mister