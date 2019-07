Lazio, svelate le nuove maglie: sono già in store – FOTO

La Lazio ha svelato le nuove maglie. Mentre la sindaca Raggi premia la squadra in Campidoglio, negli store sono in vendita le nuove divise

La Lazio è in Campidoglio per essere premiata dalla sindaca di roma, Virginia Raggi. Dopo la cerimonia con cui la squadra di Inzaghi verrà insignita, ci sarà la presentazione ufficiale delle nuove maglie. Negli store ufficiali, però, sono apparse le nuove divise: quella per le gare in casa, quella per le trasferte e quella del portiere. La prima è celeste, classica, la seconda blu scuro mentre la terza presenta un’innovativa trama mimetica. Per la terza, bisognerà aspettare il ritiro di Auronzo, intanto queste sono già in vendita.