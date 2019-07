Paideia, terzo giorno di visite mediche: arrivati Lazzari e Adekanye. Rinviato Jony – FT & VD

Terzo giorno di visite mediche per la Lazio: alcuni giocatori, tra cui Jony e Lazzari, si recheranno questa mattina in Paideia

In casa Lazio è ancora tempo di visite mediche. Dopo la premiazione della squadra in Campidoglio, un altro gruppo di giocatori si recherà in Paideia questa mattina per sostenere i test d’idoneità. Si tratta di Alessandro Rossi, Jorge Silva, Bobby Adekanye, Marco Parolo, Senad Lulic e il nuovo acquisti Lazzari. Arrivato a Formello nella giornata di ieri, ha avuto già un colloquio con mister Inzaghi. Appuntamento rimandato invece per Jony, sbarcato nella Capitale solamente qualche ora fa. Lo spagnolo è atteso nella giornata di domani.

L’ORDINE DI ARRIVO IN PAIDEIA – La sveglia è suonata prestissimo per Lazzari e Parolo: i due sono arrivati in Clinica poco prima delle 8. Poco dopo è sopraggiunto il nuovo acquisto Adekanye, mentre intorno alle 9 è stato il turno del capitano Senad Lulic. Infine, alle 9.30 circa, si sono presentati in Paideia Wallace, Jorge Silva e Rossi.