James Eto’o Lazio, ecco chi è il giocatore camerunense che piace ai biancocelesti: la scheda

James Eto’o, il camerunense è uno dei calciatori finiti nei radar della Lazio ed ecco la scheda del giocatore: i dettagli

Il calciomercato nonostante manchino ancora diverse settimane alla sua versione invernale, è già in continuo fermento specialmente in casa Lazio. I biancocelesti sono già a lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Baroni, e Fabiani ha messo gli occhi e le sue attenzioni su James Eto’o del Cska Sofia. Ma chi è il camerunense? La sua scheda lo descrive in modo molto chiaro visto che già quest’anno ha collezionato ben 13 presenze e ha segnato 1 gol e realizzato 1 assist, ma anche in passato non ha comunque realizzato molte reti visto che l’unica fase realizzativa è stata con il Botev Plovdiv visto che ha collezionato in 72 presenze 2 reti.