Zazzaroni: «Lazio sorpresa inattesa, Sarri ha fatto un miracolo»

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha commentato la splendida stagione della Lazio di Maurizio Sarri: le sue parole

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

«Cos’è la Lazio oggi? Non è una squadra difensivista eppure ha la migliore difesa del campionato. Non è strettamente contropiedista eppure ha alcuni tra i migliori specialisti della ripartenza. Non dipende più dal suo centravanti unico, poiché i gol che le mancano rispetto alla stagione scorsa sono soltanto nove, poco meno degli undici che mancano a Immobile (che ha saltato per infortunio la metà delle partite). Questo è il vero miracolo di Sarri. Bella (molto spesso), inattesa e efficace ancorché imperfetta, è questa Lazio piena di equilibri e disarmonie, arricchita dai tocchi magici e sfrontati di Sergej e Luis Alberto».