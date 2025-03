Italiano a DAZN: «Temevamo la Lazio, i ragazzi bravissimi»

Condividi via email

Italiano a DAZN: «Temevamo la Lazio, i ragazzi oggi sono stati bravissimi. Sentiamo di dover dare qualcosa ai tifosi». Le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano è intervenuto a DAZN dopo la sfida tra Bologna e Lazio. Le sue parole.

CORO E AMBIENTE – «Il coro è una soddisfazione, bello il rapporto che si sta instaurando il rapporto tra i tifosi e me, rendiamo felici un popolo che ci sta accanto in ogni minuto. I ragazzi sentono di dover dare qualcosa e vanno forte»

VITTORIA – «Oggi iniziamo un ciclo di partite dure e toste, iniziavamo con la Lazio. Il risultato è frutto di come l’abbiamo preparata in settimana perchè temevamo la Lazio. I ragazzi sono stati bravi a concedere pochissimo a gente pericolosissima. Grande prestazione»

MIGLIORAMENTI – «Andare forte e cercare di coprire sempre credo che la squadra l’abbiamo assimilato in fretta. Siamo cresciuti e migliorati quando riconquistiamo la palla e andiamo a riattaccare. Oggi abbiamo tirato fuori la qualità, quando ci sono risultati così rotondi la motivazione è solo quella. Qualche soddisfazione da qui alla fine possiamo togliercela»

CAMBI – «Quando si parla di squadra non sono solo gli undici che vanno in campo. Abbiamo fatto sei sedute d’allenamento in ventiquattro di movimento sta settimana… È questa la squadra che poi va allo stadio. Questo è un gruppo coeso e compatto, che ha grande appartenenza»