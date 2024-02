Italiano a Dazn: «Abbiamo meritato di vincere la gara, a fine primo tempo alla squadra ho detto questo»

Italiano, il tecnico toscano analizza a fine partita la vittoria sulla Lazio che rilancia la squadra viola nella corsa europea

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta con la Lazio, Vincenzo Italiano analizza cosi la prestazione eseguita dalla sua Fiorentina

MERITATO DI VINCERE – All’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare di proprorre ciò che stava facendo, abbiamo creato tantissimo perché avevamo messo in difficoltà la Lazio. Un secondo tempo di qualità con la ricerca di una vittoria che mancava da un po’. Una vittoria arrivata con grande merito. Gonzalez? Stiamo già al quarto rigore sbagliato, per fortuna abbiamo vinto ma in precendenza non ci permetteva di fare punti, sta diventando una maledizione. Può capitare, penso sia andato convinto, ci sono dei momenti in cui li faceva ad occhi chiusi, ora non gli va bene ma è lui il rigorista e li farà ancora lui