Italia under 19 da urlo, gli azzurrini volano alle semifinali degli europei di categoria: è 3-0 contro Irlanda del Nord

Italia Under 19, i giovani azzurrini grazie al netto successo nella seconda gara del girone approdano alla semifinale del torneo

Vittoria netta per l’Italia Under 19, la quale non ha dato scampo ad Irlanda del Nord vincendo con un netto 3-0 senza storia. A decidere la partita sono state le reti di Zeroli e da una straordinaria doppietta di Camarda, che consente agli azzurri di approdare in semifinale e di qualificarsi per il Mondiale di Categoria