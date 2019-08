Italia Under 19, anche Armini tra i convocati di Bollini

Nicolò Armini, giovane difensore della Lazio, è tra i convocati di mister Bollini per la gara dell’Italia Under 19 contro la Slovenia

C’è anche Armini nei convocati di Alberto Bollini. Il neo ct dell’Italia Under 19 ha messo in lista anche il giovane difensore della Lazio per il ritiro di Cormons e l’amichevole contro la Slovenia. Il ritiro rientra nella fase di preparazione per l’Europeo di categoria che si svolgerà tra il 13 ed il 19 novembre, in Italia.

Di seguito, i 24 convocati:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo);

Difensori: Nicolo’Armini (Lazio), Giorgio Brogni (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Caleb Okoli Memeh (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina), Francesco Semeraro (Roma);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolo’ Fagioli (Juventus), Davide Ghislandi (Atalanta), Freddi Greco Jean (Torino), Emmanuel Gybuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Daniel Maldini (Milan), Samuele Ricci (Empoli), Rovella Nicolo’ (Genoa);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo Verona), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter)