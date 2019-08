Italia Under 19, altra convocazione per Armini

Il difensore della Lazio Nicolò Armini, è stato convocato dalla Nazionale Under 19 italiana per le sfide amichevoli contro Olanda e Svizzera

Prima l’esordio in Europa League, poi in Serie A, fino alla maglia numero 13 del suo idolo Alessandro Nesta. Sta bruciando le tappe Nicolò Armini, che continua a crescere con la tranquillità di un veterano. Il difensore classe 2001 resterà in Primavera, ma spesso verrà aggregato alla prima squadra, sopratutto nelle partite europee, dove la rosa sarà ristretta e lui sarà il sesto difensore.

CONVOCAZIONE – In attesa di cominciare il campionato con i pari età, per Armini è arrivata un’altra convocazione dalla Nazionale Under 19, allenata da Alberto Bollini. Il biancoceleste parteciperà alle amichevoli contro l’Olanda il 6 settembre alle 20 (a Fiorenzuola D’Arda) e il 9 settembre con la Svizzera alle 14.30 (a Colorno). I due test saranno propedeutici alle partite di qualificazione europee in cui l’Italia affronterà Cipro, Slovacchia e Cipro. Questi match si svolgeranno dal 13 al 19 novembre.