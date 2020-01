Italia U18, ecco i convocati di Corradi per l’amichevole con la Turchia

Bernardo Corradi, ex Lazio e attuale CT della Nazionale italiana Under 18, ha diramato la propria lista dei convocati

Bernardo Corradi, ex attaccante della Lazio e attuale CT della Nazionale italiana Under 18, ha diramato la lista dei 20 calciatori classe 2002 convocati per l’amichevole contro la Turchia in programma mercoledì 15 gennaio. Ecco di seguito l’elenco:

Portieri: Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori: Tommaso Barbieri (Novara), Giorgio Cittadini (Atalanta), Christian Di Marco (Inter), Francesco Lamanna (Cremonese), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Empoli);

Centrocampisti: Riccardo Chio Boscolo (Inter), Michael Brentan (Sampdoria), Andrea Capone (Milan), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Nikola Sekulov (Juventus), Diego Orlando Simonetta (Sassuolo), Niccolò Squizzato (Inter);

Attaccanti: Alessandro Arlotti (Monaco), Nicholas Bonfanti (Inter), Nicolò Cudrig (Monaco), Antonio Reda (Atalanta).