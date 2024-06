Italia, Sabatini: «Svizzera ottima squadra con ottimi giocatori. Sarebbe un’offesa se Zac non giocasse titolare». Le parole del giornalista

Sandro Sabatini fa il punto in casa Italia a poche ore dagli ottavi con la Svizzera. Questa le parole del giornalista a Calciomercato.com.

PAROLE– «Facciamo Zaccagni, Donnarumma e altre 9. In questa Italia Gigio fa il gigante e Mattia fa l’eroe dell’arcobaleno azzurro che ci tiene in vita. Il suo gol non bastava buttarla dentro come ho sentito recitare, se ne parla poco. Svizzera ottima squadra con ottimi giocatori. Sarebbe un’offesa se Zac non giocasse titolare a meno che Spalletti non abbia intenzione di dar più valore alla squadra finale che a quella titolare ».