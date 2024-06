Italia, Raspadori: «Spagna? Ci sono diverse cose su cui possiamo fargli male. Ecco quali». Le parole del giocatore azzurro

A pochi giorni dalla sfida con la Spagna, valida per la seconda giornata della fase a gironi, è intervenuto in conferenza stampa Giacomo Raspadori. Le sue parole.

PAROLE– «Ci sono diverse cose su cui possiamo fargli male, dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare noi. Loro hanno fatto un ottimo debutto, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, conosciamo il nostro valore e abbiamo tutte le carte in regola per potergli fare male. Favorita? Forse Inghilterra e Francia, poi il bello del calcio è che ci sono tante cose che contano e in tanti proveremo a insidiarli. Qual è il grande pericolo per la Spagna? Noi quando riconquistiamo palla dobbiamo riuscire a pulirla, a metterla in sicurezza e a creare occasioni. Loro cercheranno di coglierci impreparati per poi provare a fare gol. Ciò che abbiamo notato è l’intensità che hanno messo in tutta la partita e noi dobbiamo cercare di essere intensi allo stesso livello, dobbiamo essere attenti a questa cosa. Se mi sento sottostimato? Assolutamente no, sono all’interno di un gruppo di giocatori fortissimi e mi sto giocando un Europeo. Sicuramente non ho avuto nell’ultimo anno la continuità che mi avrebbe portato più benefici anche a livello di numeri, ma sottostimato no. È chiaro che non c’è da mollare mai e da costruirsi l’occasione ogni giorno, questo è ciò che mi ha sempre un po’ contraddistinto cercando di farmi trovare pronto».