Italia, Porrini: «Preferisco Rovella a Jorginho. Cristante il più SCARSO, poi dico QUESTO»

Italia, Porrini: «Non conosco bene le dinamiche della Nazionale, ma su Rovella dico questo». Le parole del content creator

Andrea Porrini ha espresso la sua opinione sulle convocazioni di Spalletti. Il content creator sui social, cresciuto nei settori giovanili di Milan e Novara, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui centrocampisti azzurri, parlando anche del laziale Rovella. Queste le sue parole nel podcast della Goa7 League.

PAROLE– «Cristante il più scarso. Perché Jorginho e non Rovella? Preferisco Rovella. E’ immeritato ma non conosco bene le dinamiche della Nazionale. E’ stato convocato anche Fagioli che per me è un super campione, ma forse non meritava per motivi etici ».