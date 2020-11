Italia Polonia 2-0, le pagelle de Il Messaggero: Acerbi ferma Lewandowsky

Le pagelle, i giudizi e i voti de Il Messaggero dopo la sfida di Nations League tra Italia e Polonia, vinta 2-0 dagli Azzurri

ACERBI – Senza Chiellini e Bonucci tocca a lui tirare fuori la personalità. Quando la Polonia avanza è sempre lui che va a prendersi Lewandowsky. Guida il reparto. VOTO 7,5

INSIGNE – Ha il piede caldo, prima un assist per Bernardeschi, poi il gol (annullato) per fuorigioco di Belotti. Gioca tra le linee mandando al manicomio alla Polonia. Vederlo giocare così è un piacere per gli occhi. VOTO 8