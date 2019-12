Italia, Mancini: «Euro 2020 con Immobile e Belotti, ci servono garanzie»

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato del cammino europeo che attende l’Italia con Immobile e Belotti

Roberto Mancini guarda la Serie A con interesse, soprattutto per monitorare i suoi ragazzi in vista dell’Europeo 2020. Tra questi, ovviamente, c’è anche Immobile – l’attaccante della Lazio – a cui affiderà senza dubbio le sorti del pacchetto avanzato. Il ct ha così parlato, tramite le colonne di Tuttosport: «Noi siamo fiduciosi: la squadra ha personalità e una identità ormai consolidate. Servirà fortuna, piuttosto, per arrivare senza infortuni gravi al momento delle scelte e con i due attaccanti in stato di grazia. Sì, per ‘i due’ intendo Belotti e Immobile perché sono coloro che danno le maggiori garanzie e che dovranno aiutarci con i gol».