Italia, Mancini convoca due biancocelesti per i match contro Grecia e Liechtenstein

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha convocato sia Immobile che Acerbi per i prossimi match contro Grecia e Liechtstein

L’Italia di Mancini si radunerà lunedì prossimo presso il Centro Tecnico Federale, dove nel pomeriggio sosterranno la prima seduta d’allenamento in vista dei match validi per la settimane l’ottava giornata delle ‘European Qualifiers’. In cima alla classifica del Gruppo J grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei gare, l’Italia può staccare il pass per l’Europeo battendo la Grecia nella sfida in programma sabato 12 ottobre all’Olimpico di Roma, ed il Liechtenstein nella sfida di martedì 15 ottobre al ‘Rheinpark Stadion’ di Vaduz. In vista della sfida, l’allenatore Roberto Mancini ha convocato sia Francesco Acerbi e Ciro Immobile.