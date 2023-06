Italia-Malta, stabilito lo stadio della sfida valevole per le qualificazioni Euro 2024

Italia-Malta, la Figc ha reso noto lo stadio dove si giocherà la sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2024

Dimenticare la delusione della Nations League e ripartire questo è l’obiettivo per l’Italia di Roberto Mancini che a Settembre tornerà in campo per le qualificazioni ai prossimi europei. La Figc ha reso noto lo stadio per la gara contro Malta, e sarà al San Nicola di Bari.

L’Italia ha un ottimo ruolino di marcia visto che ha 9 successi e un pareggio.