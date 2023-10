Italia-Malta, formazioni ufficiali: tridente a sorpresa, c’è Bonaventura. Out Zaccagni 

Ecco le scelte di Spalletti per Italia-Malta, tridente a sorpresa per gli azzurri, c’è Bonaventura, no Zaccagni

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Malta. Per compiere uno step ulteriore verso la qualificazione europea il ct Spalletti ha scelto di affidarsi al tridente Berardi-Raspadori-Kean. Presente dal 1′ Bonaventura, come è ormai noto invece niente da fare per la stella della Lazio Zaccagni.

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean.

A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Biraghi, Udogie, Scamacca, Acerbi, Cristante, Frattesi, Scalvini, Orsolini, El Shaarawy.

Ct: Luciano Spalletti.

Malta (5-3-2) – Bonello, J.Mbong, Apap, Pepe, Z.Muscat, Camenzuli; Guillaumier, Kristensen, Yankam; Montebello, P.Mbong.

A disposizione: Al-Tumi, Galea, Attard, J.Borg, Shaw, Pisani, Degabriele, Paiber, Satariano, Corbolan, Nwoko, N.Muscat

Ct: Michele Marcolini.