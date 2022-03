Italia Macedonia del Nord: testa sgombra e l’errore da non commettere

Stasera Italia Macedonia del Nord regalerà la prima sentenza in chiave qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar

Eh insomma, un pizzico di amaro in bocca ancora si percepisce ragionando su questa sfida Italia Macedonia del Nord di cui, onestamente, avremmo fatto volentieri a meno. Eppure siamo qua a dover trepidare per scongiurare lo spettro di un’eliminazione che sarebbe sportivamente drammatica.

Chiaro che l’avversario non possa e non debba preoccupare in valore assoluto, anche se i balcanici potranno contare su una certa leggerezza d’animo e di pensiero che difficilmente gli Azzurri avranno. Ci sarà però la calorosa spinta del Renzo Barbera a rinforzare lo spirito di Jorginho e compagni, contro un avversario che non avrà più l’esperienza di Pandev al centro dell’attacco, né la classe del centrocampista del Napoli Elmas, squalificato.

