Italia-Macedonia del Nord, i tifosi azzurri rispondono presenti: il dato dei biglietti

Italia-Macedonia del Nord, per la partita di venerdì contro i macedoni il pubblico azzurro ha risposto presente: i dettagli

Cresce l’attesa per la sfida contro la Macedonia del Nord di venerdì fondamentale, per evitare brutte soprese per l’Italia nella gara contro Ucraina. Visto il prestigio e l’importanza della gara, i tifosi italiani hanno risposto presente e al momento quarantamila biglietti, e considerando la capienza dello stadio Olimpico il dato può ancora salire ulteriormente.