Italia, Jacobelli: «Mi auguro che contro la Svizzera ci sia Zaccagni. Ecco come dovrebbe essere per me la Nazionale». Le parole del noto giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Xavier Jacabolli ha espresso la sua opinione in vista del prossimo impegno dell’Italia contro la Svizzera. In vista del match, Jacobelli ha invitato il c.t. Spalletti a schierare dal primo minuto l’esterno della Lazio, Mattia Zaccagni.

PAROLE– «Quando Chiesa e Scamacca sono entrati hanno fatto molto bene. Il fatto che si è voluto individuare in loro due i colpevoli per la sconfitta contro la Spagna è stato ingeneroso. In una gara del genere non erano in condizione di esprimersi. Mi auguro che contro la Svizzera ci siano Scamacca, Zaccagni, che è sulle ali dell’entusiasmo per aver appena segnato il gol più importante della sua carriera, e Fagioli. Per me la Nazionale deve essere invasa da giovinezza e voglia ».