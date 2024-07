Italia-Israele in Nations League, il comune di Udine toglie il patrocinio: «SAREBBE DIVISIVO»

Italia-Israele si affronteranno a Udine nella Nations League: il comune ha deciso di non patrocinare la partita: il motivo

Italia-Israele si affronteranno in Nations League il 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. Come riportato dall’ANSA però il comune ha negato il patrocinio alla partita, come da richiesta del presidente della FIGC Gravina. Di seguito le parole dell’amministrazione cittadina.

PAROLE – «La scelta di patrocinare la partita sarebbe stata divisiva, essendo Israele uno stato in guerra» .