Italia, buona la prima: 2-0 all’Irlanda con gol di Immobile

L’Italia inizia bene l’avventura nelle qualificazioni per i Mondiali. 2-0 il risultato finale, con il raddoppio siglato da Immobile

Parte con il piede giusto l’avventura della Nazionale di Roberto Mancini nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali. Gli azzurri hanno infatti superato l’Irlanda del Nord con il risultato di 2-0. A sbloccare la partita è stata una rete di Domenico Berardi.

A firmare il raddoppio è stato Ciro Immobile, con un tir sul primo palo sempre nella prima frazione. Buona la prestazione dell’attaccante della Lazio, rimasto in campo per 90′. La strada per il Qatar inizia dunque con una bella vittoria.