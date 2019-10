Italia-Grecia, all’Olimpico il ds Tare e l’ex Roma Totti uno accanto all’altro

Stanno seguendo Italia-Grecia dalla tribuna dell’Olimpico il ds della Lazio Igli Tare e l’ex dirigente della Roma Totti

Tare Totti / Proprio in questi minuti, l’Italia sta affrontando la Grecia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Teatro della sfida lo stadio Olimpico di Roma, in cui si sono recati alcuni noti rappresentanti di Roma e Lazio. Si tratta di Igli Tare, ds biancoceleste, e Francesco Totti, ex dirigente giallorosso. I due siedono uno di fianco all’altro sugli spalti del noto impianto romano.