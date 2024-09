Italia, gli azzurri si preparano alla gara con Israele facendo calcio-tennis: tra i protagonisti anche Zaccagni – FOTO

Italia, il biancoceleste insieme agli azzurri si prepara alla gara con gli israeliani facendo calcio tennis in allenamento

Archiviata e metabolizzata la vittoria con la Francia, per l’Italia è il momento di proiettarsi alla partita con Israele anch’essa in trasferta visto che si disputerà a Budapest. Alla vigilia della partita gli azzurri di Spalletti, si preparano al match giocando a calcio tennis, come dimostrano le foto social in cui è presente il giocatore della Lazio Zaccagni