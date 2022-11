Italia, figuraccia a Vienna: vince l’Austria con Schlager e Alaba

L’Italia chiude il proprio 2022 con una sconfitta contro l’Austria: brutta figura degli Azzurri a Vienna

Dopo la vittoria in Albania, l’Italia fa una brutta figura e cade 2-0 a Vienna nell’ultimo test amichevole del 2022. Azzurri in difficoltà già nel primo tempo: la sblocca Schlager su assist di Arnautovic, palo di Adamu alla mezz’ora. Raddoppia Alaba su punizione con la complicità di Donnarumma.

Mancini ne cambia così quattro dopo l’intervallo ma il risultato non cambia nonostante le occasioni da gol create da Raspadori e Chiesa. La Nazionale tornerà in campo a marzo per le qualificazioni a Euro 2024.