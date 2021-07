Italia in festa: l’abbraccio di Roma, il ricordo di Davide

L’Italia ha vissuto un indimenticabile lunedì di festa per celebrare il trionfo a Euro 2020, dedicato da Chiellini al ricordo di Astori

Italia in festa e non potrebbe essere altrimenti. Il primo giorno da campioni d’Europa è scorso via veloce e interminabile tra un ricevimento di qua e un’intervista di là. Con l’atteso bagno di folla che la Capitale ha riservato ai ragazzi di Roberto Mancini.

Non c’è stato covid che tenga. Esattamente come nella notte del trionfo nelle piazze di ogni comune italiano, i tifosi hanno preso d’assalto il centro di Roma per mostrare calore e affetto tenuti in naftalina per troppi anni. Imprudenti? Sicuramente sì, ma la passione per gli Azzurri è stata ancora una volta più forte di tutto. E dopo alcune ore di incertezza e indecisione anche l’immancabile pullman scoperto ha fatto da centro di gravità permanente per le celebrazioni del trionfo negli Europei.

