Italia Femminile, Cernoia: «C’è grande entusiasmo all’interno del gruppo»

La centrocampista dell’Italia femminile Cernoia ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022

Valentina Cernoia, centrocampista della Juventus e dell’Italia femminile, ai microfoni di Rai Sport ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022.

ENTUSIASMO E ASPETTATIVE – «Non vediamo l’ora che inizi questa grande avventura. Dopo tante settimane di lavoro manca veramente pochissimo, c’è tanto entusiasmo oltre alla stanchezza, e davvero tanta voglia di affrontare questo campionato europeo. Ci si aspetta molto da noi e anche noi abbiamo delle aspettative altissime, ovvero quelle di far bene e di riconfermarci ai livelli del Mondiale. Tutto ciò è emozionante, sapere che tanta gente si sia appassionata e che si aspetti un bel calcio da parte nostra ci dà anche un pizzico di responsabilità in più».

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è fare bene e provare innanzitutto a passare il girone che è comunque complicatissimo. La squadra ha lavorato bene per farsi trovare pronta, competitiva e dare un segnale forte anche in questo Europeo. La Francia partirà sicuramente da favorita in questo girone perché può ambire a vincerlo ma noi non sottovalutiamo neanche le altre due squadre, andremo lì per cercare di fare bottino pieno».